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 | Onur Kaya

TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun ilk toplantısı bugün gerçekleştirilecek. İlk toplantıda komisyona isim verilmesi beklenirken, komisyonun çalışma prensipleri de ele alınacak. İYİ Parti'nin katılmadığı komisyonda yasal düzenlemelere zemin oluşturacak kararların alınması bekleniyor.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:03

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 'de kurulan komisyonun ilk toplantısı bugün yapılacak. , TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacak.

TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün

İLK TOPLANTININ GÜNDEMİ

Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından temsilcileri komisyonda, görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak. Toplantıda ayrıca, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek. Toplantıların basına açık mı kapalı mı olacağı, tutanakların yayımlanıp yayımlanmayacağı gibi konular da ele alınacak.

TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün

KOMİSYONA İSİM VERİLECEK

Meclis Tören Salonu'nda yapılacak ilk toplantıda komisyonun isminin belirlenmesi bekleniyor.

İsim konusu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un partilere yaptığı ziyaretlerde ele alındı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, isim için "Toplumsal Dayanışma, Kardeşlik ve " ön plana çıkıyor.

TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün

KARARLARDA 5'TE 3 ÇOĞUNLUK ARANACAK

Komisyonun kararları nasıl alacağı da ilk toplantıda karara bağlanacak. Meclis Başkanı Kurtulmuş, 51 kişilik komisyonda 5’te 3 çoğunlukla karar alınacağını açıkladı.

Muhalefet içinden 3’te 2 çoğunlukla karar alınmasını önerenler de bulunuyor.

TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün

YASAL DÜZENLEMELERE ZEMİN OLUŞTURACAK

Komisyon, yapılması gereken yasal düzenlemeler için bir istişare zemini oluşturacak. Ceza İnfaz Yasası, Yasası ve Türk Ceza Kanunu gibi önemli düzenlemeler üzerinde çalışması ve yeni öneriler getirmesi bekleniyor.

Komisyon ayrıca, uzman görüşleri alacak. Anadolu gezileriyle de kamuoyunun nabzı tutulacak.

TBMM'de Terörsüz Türkiye mesaisi: Komisyonun ilk toplantısı bugün

Komisyon üyesi olarak toplantıya davet edilen milletvekilleri ise şu şekilde:

AK PARTİ

  • Genel Başkan Yardımcılarından Trabzon Milletvekili Mustafa Şen,
  • Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu,
  • Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman,
  • Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül,
  • Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel,
  • Dilekçe Komisyonu Başkanı ve Adana Milletvekili Sunay Karamık,
  • Erzurum Milletvekili Selami Altınok,
  • Antalya Milletvekili Kemal Çelik,
  • Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz,
  • İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya,
  • İstanbul Milletvekili Şengül Karslı,
  • Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin,
  • Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler,
  • Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu,
  • Konya Milletvekili Tahir Akyürek,
  • Mersin Milletvekili Ali Kıratlı,
  • Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı,
  • Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş,
  • Van Milletvekili Burhan Kayatürk,
  • Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan,
  • Samsun Milletvekili Ersan Aksu

CHP

  • Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir,
  • Ankara Milletvekili Okan Konuralp,
  • Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu,
  • Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,
  • İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi,
  • Turan Taşkın Özer,
  • Oğuz Kaan Salıcı,
  • İzmir Milletvekilleri Murat Bakan,
  • Gökçe Gökçen,
  • Mehmet Salih Uzun

MHP

  • Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız,
  • Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül,
  • Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk
  • Tokat Milletvekili Yücel Bulut
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DEM PARTİ

  • Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit,
  • Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş,
  • Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç
  • İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek

YENİ YOL PARTİSİ

  • Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya,
  • Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen
  • İzmir Milletvekili Mustafa Bilici

DİĞER

  • Türkiye İşçi Partisi: İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,
  • EMEP: İstanbul Milletvekili İskender Bayhan,
  • Yeniden Refah Partisi: İstanbul Milletvekili Doğan Bekin,
  • DSP: Genel Başkan Önder Aksakal,
  • HÜDA PAR: Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu,
  • Demokrat Parti: İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş.
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