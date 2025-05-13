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 | Banu İriç

TBMM'de yeni yasa teklifi: Diyanet kadrosu, hac harcamaları ve kamu düzenlemeleri görüşüldü

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemelerin süresi dolmadan Meclis’e sunulan yeni yasa teklifi görüşüldü. Diyanet'in hac ve umre harcamalarından Sayıştay denetiminin çıkarılması ve aday memurluk uygulaması gündemin odağında. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerde sistem eleştirileri ve “kul hakkı” vurgusu dikkat çekti.

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TBMM'de yeni yasa teklifi: Diyanet kadrosu, hac harcamaları ve kamu düzenlemeleri görüşüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 18:21
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 18:48

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı kanunlarla birlikte 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik öngören kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının ardından hazırlanan teklif, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu personel sistemi ve Sayıştay denetimi gibi birçok başlığı içeriyor.

TBMM'de yeni yasa teklifi: Diyanet kadrosu, hac harcamaları ve kamu düzenlemeleri görüşüldü

TEKLİFTE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

AK Parti tarafından sunulan teklif, iptal edilen 703 sayılı KHK’daki düzenlemelerin yasalaştırılmasını hedefliyor. Teklifte:

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nda “aday memurluk” uygulamasına geçilmesi,

-Fahri Kur’an kursu öğreticilerine kadro verilmesi,

-Hac ve umre harcamalarının Sayıştay denetimi kapsamından çıkarılması,

Toplamda 8 kanun ve bir KHK'de değişiklik öngören 29 madde yer alıyor.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, teklifin Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda hazırlandığını belirterek, eleştirilerin siyasi bir yıpratma kampanyasına dönüştüğünü savundu. Ök, “Diyanet Başkanlığı, milyonlarca insanımıza hitap eden bir kurumdur. Eleştiriler, sistematik bir yıpratma kampanyasıdır” dedi.

MUHALEFETTEN SİSTEM VE DENETİM ELEŞTİRİSİ

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, yasama sürecinde sistemsizlik olduğunu savunarak, “Bu çalışma şekli Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin motivasyonlarını yok ediyor. Biz kanun yapıcılarız. Toplum sorunlarının çözülmesini bekliyor ancak biz aynı şeyleri görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise maden ocaklarının bulundukları bölgelere ekonomik katkı sağlamadığını belirterek, maden gelirlerinin yerel yönetimlere aktarılmasını istedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a da eleştiriler yöneltti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Diyanet’e yönelik düzenlemelere ilişkin, “kul hakkına girecek” uygulamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Usta, aday memurluk uygulamasını desteklediğini ancak Sayıştay denetiminin hac ve umre harcamalarından çıkarılmasına sert tepki gösterdi.

“Hac ve umre faaliyetlerinde yapılan harcamaların denetlenmesinde Sayıştay denetimini ortadan kaldırıyorsunuz. Hac ve umre faaliyetlerinin, emsal ülkelere göre pahalı olduğunu da biliyoruz. Sayıştay denetimini neden çıkarıyorsunuz? Hac ve umre faaliyetleri harcamalarında geçmişte olduğu gibi Sayıştay denetiminin yapılması, hesapların şeffaf olması lazım. Hac ve umre faaliyetlerine yönelik harcamaların kamuoyuyla paylaşılması lazım.”

"SÜRE 4 HAZİRAN’DA DOLUYOR"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklifin 703 sayılı KHK'daki AYM iptallerine ilişkin üçüncü düzenleme paketi olduğunu hatırlattı. Aksu, “Kanun teklifi, 8 kanunda, bir kanun hükmünde değişiklik öngören 29 maddeden oluşuyor. Anayasa Mahkemesinin verdiği süreye kadar bu düzenlemeleri kanunlaştırmak gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilere de değinen Aksu, “'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdı' gibi ifadeler oluyor. Tam tersine başkanlık sistemlerinde katı kuvvetler ayrılığı vardır… Denge ve denetim mekanizmasının çok güçlü olması, uzlaşmaya dayalı kültürü oluşturmasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Komisyonda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, madde madde görüşmelere geçildi.

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