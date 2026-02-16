Menü Kapat
14°
TBMM’deki stajyerlere taciz davasında sıcak gelişme: 4 sanıktan 3'ü tekrar tutuklandı

TBMM’deki stajyerlere taciz davasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tekrardan tutuklandı, 1 sanığın yakalama çalışmaları sürüyor.

TBMM’deki stajyerlere taciz davasında sıcak gelişme: 4 sanıktan 3'ü tekrar tutuklandı
TBMM’deki stajyerlere taciz davasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Davada daha önce tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tekrardan tutuklandı, 1 sanığın yakalama çalışmaları sürüyor.

HABERİN ÖZETİ

TBMM’deki stajyerlere taciz davasında sıcak gelişme: 4 sanıktan 3'ü tekrar tutuklandı

TBMM'deki stajyerlere yönelik taciz davasında, daha önce tahliye edilen dört sanıktan üçü yeniden tutuklandı, bir sanığın yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
TBMM stajyer taciz davasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Daha önce tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tekrardan tutuklandı.
Kalan 1 sanığın yakalama çalışmaları sürüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığın itirazı üzerine dosya bir üst sayılı mahkemece yeniden değerlendirildi ve sanıklar Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Recep Seven hakkında tekrar kararı verildi. Sanık Halil İlker Güner'in yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

TBMM'de aşçı olarak çalışan bazı personelin, lise çağındaki stajyer öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada mahkeme tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetmişti.

YARGILANDIĞI SUÇLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 16,5 yıla kadar hapis istediği sanıklar 9 Şubat'ta hakim karşısına çıktı.

Dördü tutuklu yargılanan beş sanık, "çocuğa karşı cinsel taciz" ile "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından yargılandı.

