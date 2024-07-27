TBMM'den alkışlanan Netanyahu için karşı hamle! Davet gönderildi, alkışlarla karşılanacak
Filistin'de binlerce insanın ölümüne sebep olan İsrail yönetiminin lideri Netanyahu'nun ABD'de alkışlarla karşılanması sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi karşı hamle yaparak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Meclis'te alkışlamak için davet etti.
TBMM Genel Kurulunda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesi sırasında ABD Kongresi'nde alkışlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı yapılacak hamle görüşüldü.
Netanyahu geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk defa ABD Kongresi'ne seslendi. İçeride alkışlarla karşılanan Netahyahu, dışarıda halkın yoğun tepkileriyle protestoya maruz kaldı.
TBMM'DEN KARŞI ALKIŞ HAMLESİ
Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmeler sırasında söz alan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Meclis'e davet edilmesi ve alkışlanmasını istedi.
ABBAS'TAN CEVAP BEKLENİYOR
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise "Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, 12 Temmuz'da resmi yazıyla Sayın Abbas'a, TBMM'ye gelip konuşma yapması için davet göndermiş. Bir cevap bekleniyor. Biz de kendisini burada dinlemekten, alkışlamaktan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.