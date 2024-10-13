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TBMM'nin gündemi yoğun! Yeni yargı paketi geliyor: İşte o 6 kritik teklif

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Sabah.com.tr
13 Ekim 2024 09:48 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 09:49
TBMM&#039;nin gündemi yoğun! Yeni yargı paketi geliyor: İşte o 6 kritik teklif

TBMM'yi önümüzdeki günlerde yoğun bir gündem bekliyor. AK Parti, 6 kritik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunacak. Peki bu yasa tekliflerinin içeriği ne? İşte detaylar...

Yeni yasama dönemine başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi​'nin önünde yoğun bir gündem var. AK Parti Grubu, önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunmayı planladığı 6 önemli yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

TBMM'de öncelikli olarak gündeme gelecek düzenlenmelerden biri 9'uncu yargı paketi​ var. Pakette; istinaf sürelerinin kısaltılması ve kadının evlenmeden önceki soyadını kullanabilmesi gibi düzenlemeler yer alıyor.

ERDOĞAN: CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın da duyurduğu, "cezasızlık algısını ortadan kaldıracak" yeni bir yargı paketi de hazırlık aşamasında...  Sunulacak paketle; infaz sisteminde önemli değişiklikler ve iyi hal indiriminin kaldırılması gibi düzenlemeleri içerecek.

TBMM'nin gündemi yoğun! Yeni yargı paketi geliyor: İşte o 6 kritik teklif - 1. Resim

RUHSATSIZ SİLAH

İçişleri Bakanlığı tarafından Jandarma, Sahil Güvenlik ve ruhsatsız silahlarla ilgili bir yasa teklifi de hazırlanıyor. Bu teklif, ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanıp cezaevine gönderilmesini öngörüyor.

TBMM'nin gündemi yoğun! Yeni yargı paketi geliyor: İşte o 6 kritik teklif - 2. Resim

REKABET KURUMU'NUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Rekabet Kurumu'nun yapısına ve işleyişine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı bir başka teklif üzerinde de çalışmalar sürüyor. Aynı zamanda, sıfır karbon ayak izi ve sıfır atık projelerine dair düzenlemeleri içeren bir paket Meclis'e sunulacak.

TBMM'nin gündemi yoğun! Yeni yargı paketi geliyor: İşte o 6 kritik teklif - 3. Resim

SIFIR ATIK PROJELERİ

Son olarak, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak kurulması planlanan Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu belirtiliyor.

TBMM'nin gündemi yoğun! Yeni yargı paketi geliyor: İşte o 6 kritik teklif - 4. Resim

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Kaynak: Sabah.com.tr
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