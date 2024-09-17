Tedavi için gittikleri hastanede 'ölü' olduğunu öğrendi! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

17 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:57

23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenlerden düşünce hastaneye gitti. Tedavisi için hastanede kayıt açıldığı sırada memurun kendisine ölü olduğunu söyleyince büyük şok yaşadı.

Şaşkına çeviren olay Balıkesir​'in Edremit​ ilçesinde meydana geldi. Temmuz ayında bebeğini doğum sırasında kaybeden 23 yaşındaki Fetiye Balgün evinde merdivenden düşerek yaralandı. Edremit Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Balgün tedavi olmak için kayıt yaptırmak isteyince büyük bir şokla karşılaştı.

"SİZ ÖLÜSÜNÜZ"

Kayıt memurunun Balgün'ün hastane kayıtlarında ölü olarak göründüğünü söylemesi üzerine genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Kendisinin ölü olmadığını kanıtlamaya çalışan ve bir yanlışlık olduğunu söyleyen genç kadın ölen kişinin bebeği olduğunu anlatmaya çalıştı. Fakat sistemde 'ölü' görüldüğü için herhangi bir işlem yapılamadı.

Yaşadıklarını anlatan Balgün, "Ben merdivenlerden düştüm, burnumu çarptım, burnum şişti. Hatta morardı görüyorsunuz. Ondan sonra hastaneye gittiğimde, tedavi olmak için kimliğimi uzatıyorum, bana TC numaramı girip 'siz ölüsünüz, sizin hakkınızda işlem yapılamaz' diyorlar. Buna eşim de şahit kendisiyle. Gidiyorum ben nasıl ölü olarak çıkabiliyorum? Bir buçuk, iki ay önce çocuğumu kaybettim. Ama çocuğuma ölüm belgesi verilmesi gerekirken beni ölü olarak gösteriyorlar" dedi.

ÖLEN ÇOCUĞUYLA KARIŞTIRILMIŞ

Genç kadının eşi Görkem Balgün ise "Eşimin aramasıyla, direkt eve gittim. Baktım her yer kan içinde. Eşimi hastaneye götürdüm. Hastaneye girdiğimde kimliğini uzattığımda, 'ölü hakkında işlem yapılamamaktadır' denildi. Bir buçuk saat orada bekletip bizi geri yolladılar." dedi.

YANLIŞLIK DÜZELTİLDİ

Balıkesir'de bir hastanede bebeğini kaybeden Balgün çiftinin çocuklarının yerine Fetiye Balgün'ün ölü olarak kayıtları geçmesi sonucu yaşanan karışıklık çiftin şikayeti üzerine düzeltildi.