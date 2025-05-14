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 | Bengül Arıca

Tefecilere 49 ilde büyük operasyon! Sahte altın atölyesi kurdukları ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu; şüphelilerin Sahte altın atölyesi kurdukları ortaya çıktı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 07:58
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 08:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 kişinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

"Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Tefecilik, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

SAHTE ALTIN ATÖLYESİ KURMUŞLAR!

Operasyonlar sonucu; Sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile Çok sayıda çek, senet ve döküman ele geçirildi.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1922514056663204276

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