Tehdit ettiği savcıya 'Benimle fotoğraf çektir, kimse kılına dokunamaz' demişti! Savcı Yavuz Engin çete üyesiyle böyle fotoğraf çektirdi
Yenidoğan Çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'e "Benimle fotoğraf çektir, kılına zarar gelmez" diyerek tehditler savuran çete üyesi Mustafa Kemal Zengin'in savcıyla çekilen fotoğrafı gündeme oturdu. Fotoğraf sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, sağlıklı bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yoğun bakımına sevk eden Yenidoğan çetesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden çete üyelerinin korkunç eylemleri tek tek ortaya çıktı.
SAVCI İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Makam odasın gelen çete üyesi Mustafa Kemal Zengin, "Benimle fotoğraf çektir, paylaş, kılına zarar veremezler" diyerek gözdağı verdi.
Savcı Yavuz Engin, o isteği zanlılar kelepçeyle Büyükçekmece Adliyesi'ne getirildiğinde yerine getirdi. Çete üyesinin fotoğraf isteğini geri çevirmeyen Savcı Engin'in Büyükçekmece Adliyesi kapısında zanlıları karşıladığı anlar böyle görüntülendi.