Tehlike saçıyor! Tuzak gibi sokak! Burada yürüyen kendini yerde buluyor

06 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:50

Bursa'nın şehrin merkezinde en işlek sokaktaki bir çukur tehlike saçıyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar çukuru görmeyip bir anda yere kapaklanıyor. Mahalleli daha büyük kazaların meydana gelmemesi için yetkililerden yardım istedi.

Bursa'da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor. Tuzak gibi sokak kentin en işlek sokaklarında biri olan Bursa Valiliği'nin hemen caddesinde yer alıyor. Sokakta yürüyen vatandaşlar çukuru görmeyerek teker teker düşüyor.

KAZA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK

Mahallede esnaflık yapan Dursun Coşkun, "Bu sokaktan geçen insanlar genellikle telefona dalıyor. Özellikle yaşlılar görmeyip düşüyor." dedi. Yetkililerden bununla ilgili bir çözüm beklediklerini dile getiren Coşkun "Çocuğu olanlar bebek arabası ile geçerken mecburen yola inmek zorunda kalıyor. Kaza olma ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf Ümit Acet ise, "Geçtiğimiz günlerde biri takılıp kafasını yardı. Telefonla oynayan insanlar takılıp düşüyor. Esnaf olarak yetkililerden bu çukurun yapılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.