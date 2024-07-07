Tek katlı ev bir anda patladı! O anlar kamerada

07 Temmuz 2024 04:46 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 05:13

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinin Kılıçtaşı Köyü’nde gece saatlerinde patlama sesleri duyuldu.

Edinilen bilgiye göre Selahattin Durak’a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle ev alevler içerisinde kaldı. Olay yerine gelen Kelkit Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan, yangının ilk çıktığı anlarda kaydedilen görüntülerde tek katlı ev içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlama anı saniye saniye kaydedildi.