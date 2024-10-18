Tek yumrukla çiçekçiyi öldüren şahıs tutuklandı

18 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 13:42

Antalya'da çiçekçiyi tek yumrukla komalık eden zanlı Kıvanç Ş. tutuklandı. Kıvanç Ş. karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın cenazesinin yarın aileye teslim edileceği öğrenildi.

Antalya​'da çiçekçilikte yaşanan tek yumruk​ olayında yeni gelişme yaşandı. 34 yaşındaki Kıvanç Ş.'nin yabancı uyruklu eşi sosyal medyadan çiçek buketi fotoğrafları paylaşmıştı. Çiçek fotoğrafları Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) kız kardeşi F.Y. tarafından ekran görüntüsü alınarak işletmeye ait sosyal medya hesabından paylaşılmıştı. Daha sonra Kıvanç Ş. ile Eşref Yunus Yıldırıcı arasında fotoğrafın paylaşımı nedeniyle tartışma çıkmıştı.

TEK YUMRUKLA KOMALIK ETTİ

Eşref Yunus Yıldırıcı, Kıvanç Ş.'den özür dileyerek fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ancak fotoğrafların paylaşılmasına sinirlenen Kıvanç Ş., akşam saatlerinde Yıldırıcı'nın bulunduğu çiçek deposuna gitti. Eşref Yunus Yıldırıcı ile birlikte deponun içine giren Kıvanç Ş. bir anda Yıldırıcı'ya yumruk attı. Kıvanç Ş., yere yığılan Yıldırıcı'ya tekme atmaya devam ederken, tüm yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda Yıldırıcı aldığı yumruk darbesi ile bir anda yere yığılırken öfkesi dinmeyen Kıvanç Ş.'nin vurmaya devam ettiği, bu sırada işletme sahibi A.O.'nun içeri girip Kıvanç Ş.'yi sakinleştirerek uzaklaştırmaya çalıştığı gözlendi.

YUMRUK OLAYINDA TUTUKLAMA

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan Eşref Yunus Yıldırıcı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Kıvanç Ş. ise olay yerine gelen devriye ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kıvanç Ş., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Yoğun bakıma kaldırılan ve geçtiğimiz gün beyin ölümü gerçekleşen Eşref Yunus Yıldırıcı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kepez Devlet Hastanesi morgundan alınan Yıldırıcı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Cenazenin yarın aileye teslim edileceği öğrenildi.