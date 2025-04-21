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 | Suat Vilgen

Tek yumrukta öldürdü! Antalya'da Alman boksör dehşet saçtı

Antalya'da birlikte alkol alan kişiler arasında çıkan tartışmada, Alman boksör Arthur Kurz’un yumruğuyla yere düşen 63 yaşındaki Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev hayatını kaybetti. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alınırken, Kurz tutuklandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 07:22
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 07:25

Antalya'da turistler arasında içki masasında çıkan tartışmada Alman uyruklu boksör Artur K'nin, 63 yaşındaki Türkmenistanlı İbadulla Abdullayev'i tek yumrukla öldürdüğü ortaya çıktı

Tek yumrukta öldürdü! Antalya'da Alman boksör dehşet saçtı

EVDE ALKOL ALDILAR

Olay, Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde, bir apartman dairesinde yaşandı. Almanya, Ukrayna ve Türkmenistan uyruklu kişilerin bulunduğu evde alkol alındığı sırada tansiyon yükseldi. Sigara içmek için dışarı çıkan Türkmenistanlı Abdullayev ve Alman vatandaşı Arthur Kurz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre boksör Kurz, Abdullayev’i tek yumrukla yere serdi.

YERE YIĞILDI, İÇERİYE TAŞINDI

Kafasını yere çarpan ve bilincini kaybeden Abdullayev, Ukrayna uyruklu A.A. ve İ.V. tarafından tekrar daireye taşındı. Ardından üçlü evi terk etti. Aynı evde bulunan Ukraynalı kadınlardan biri, yaklaşık iki saat sonra polisi arayarak içeride hareketsiz yatan bir kişi olduğunu bildirdi.

Tek yumrukta öldürdü! Antalya'da Alman boksör dehşet saçtı

KADINLAR SERBEST, ÜÇ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Abdullayev’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, evde bulunan ve olay sırasında alkol aldığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Ukraynalı kadınların olaya karışmadığı belirlenerek serbest bırakıldı.

ARTHUR KURZ TUTUKLANDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan detaylı çalışmada, Kurz’un tek yumrukla Abdullayev’i yere serdiği, ardından A.A. ve İ.V.’nin onu içeri taşıdığı tespit edildi. İfadeleri alınan şüphelilerden Arthur Kurz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, İ.V. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Kurz’un savcılıkta verdiği ifadede, “Yumruk sonrası yere düştü, kafasını betona çarptı ama kan yoktu. Yaşıyordu, biz giderken hâlâ baygındı” dediği öğrenildi.

ETİKETLER
#yumruk
#Cinayet Zanlısı
#Gündem
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