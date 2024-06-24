Tekeri kopan otomobil bariyere çarptı: 4 kişilik aile yara almadan kurtuldu
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Haziran 2024 02:08 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 02:09
Kırıkkale'de meydana gelen kazada, sol arka tekeri kopan otomobil bariyerlere çarptı. Aynı aileden 4 kişi, bayram tatili dönüşü geçirdikleri kazadan yara almadan kurtuldu.
Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Ordu'dan Ankara'ya gitmekte olan dört kişilik aile, gece saatlerinde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, B.A. (58) yönetimindeki otomobil, sol arka tekerleğinin kopması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta da maddi hasar meydana geldi.
YARA ALMADAN KURTULDULAR
Ekipler, kazanın yaşandığı kara yolunda güvenlik önlemleri alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı. Kaza geçiren aile bireyleri, sağlık durumlarının iyi olduğu gerekçesiyle hastaneye gitmeyi reddetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı