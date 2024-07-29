Tekirdağ'da 2 fabrikada yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 19:23 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 19:50
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kimya fabrikasında çıkan yangın yan taraftaki fabrikaya da sıçradı. Ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için müdahale ediyor.
Tekirdağ'da akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Hayrabolu ilçesinde bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
KİMYA FABRİKASINDA YANGIN!
Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm fabrikayı sardı.
Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
ALEVLER YANDAKİ FABRİKAYA DA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.
Çok sayıda itfaiye ekibi 2 fabrikada devam eden yangına müdahale ediyor. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı