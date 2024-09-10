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Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar ve darp: Üvey baba gözaltında, bebeğin durumu kötü!

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
10 Eylül 2024 19:18 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 19:24

Tekirdağ Malkara'da dehşet verici olay yaşandı. Bir 2 yaşındaki bebek darp sonrası yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın yapılan incelemesinde bebeğin dövülerek ağır durumda olmasının yanı sıra cinsel istismar bulgularının da olduğu öne sürüldü. Durumu ciddi olan bebeğin tedavisi devam ediyor. İşte detaylar...

Türkiye Narin Güran cinayetine ağlarken korkunç bir çocuk istismarı haberi de Tekirdağ'dan geldi. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebek hastaneye yaralı durumda kaldırıldı. Beyninden de hasar aldığı belirtilen çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayın üvey baba tarafından gerçekleştirildiği öne sürülürken yapılan soruşturmada iki kişi gözaltında bulunuyor.

Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar ve darp: Üvey baba gözaltında, bebeğin durumu kötü! - 1. Resim

S.Y İSİMLİ BEBEĞE ÜVEY BABADAN DAYAK VE İSTİSMAR

Malkara'da meydana gelen olayda, S.Y. isimli 2 yaşındaki bir çocuk durumu kötü olarak hastaneye kaldırıldı. Baygın durumda Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne gönderildi. Entübe edilen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlk gelen bilgilere göre çocuğun üvey baba tarafından dövülerek istismara uğradığı öne sürüldü. İddialar sonrası yapılan soruşturmayla 2 kişi gözaltına alındı. Çocuğun vücudundan alınan DNA örnekleri Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilerek incelemeye alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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adı yok namı var14 Şubat 2022 12:16

son 100 bölümü kendisi yazdı ve dizinin içine ... kardeşim işi ehline versene sen oyuncusun.

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