Tekirdağ'da 9 aylık bebeğe cinsel istismar infiale neden olmuştu! Tutuklanan baba cezaevinde intihar etti

02 Kasım 2024 14:22 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 15:15

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismarda bulunulduğu iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne ve baba tutuklanmıştı. O anların video kaydının paylaşılması üzerine ortaya çıkan olayın ardından bebek ise devlet korumasına alınmıştı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı. Gürcün, "Tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

Veliköy Mahallesi'nde anne F.G'nin, birlikte yaşadığı G.Ş'nin 9 aylık bebeklerine cinsel istismarda bulunduğu video kaydını paylaşması üzerine bir kişi bu durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. EKİPLER İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇTİ İhbar üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmış; soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri anne F.G'yi Amasya'da, baba G.Ş'yi de İstanbul'da gözaltına almıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, bebek​ ise devlet korumasına alınmıştı.

TUTUKLANAN BABA İNTİHAR ETTİ Ülkede infiale neden olan olaya ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tutuklanan babanın intihar ettiğini aktardı. "HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ" Gürcün paylaşımında, "Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 aylık bebeğin cinsel istismar​ edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan babanın cezaevinde intihar ettiği bilgisi ulaştı. Konuyu hassasiyetle takip ediyoruz" ifadelerine ye verdi. İlgili Haberler Bakan Yerlikaya duyurdu: Tacize uğrayan üniversiteli genç kız koruma altında Üniversiteli kız taciz iddiasıyla yardım istemişti! Olayın aslı başka çıktı! İfadesinde itiraf etti