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Tekirdağ'da aile katliamı! Akrabaları ulaşamayınca dehşet ortaya çıktı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 04:58 - Güncelleme : 07 May 2024 05:00

Süleymanpaşa'da 3 kişilik ailenin yaşadığı felaket ailesinin merak ederek polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Ekipler biri 5 yaşında çocuk üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden adamın cesetlerini bulan şok geçirdi.

 Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda akrabaları, Duygu Şirin ve eşi Şenol Şirin'e ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak eve girdi. Eve giren ekipler 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. İlk bilgilere göre Eşi Duygu Şirin (35) ile aralarında sorun olduğu öne sürülen Şenol Şirin (41) eşi ile tartıştıktan sonra cinnet getirerek eşini ve 5 yaşındaki çocuğunu silahla vurarak öldürdükten sonra kendine de ateş ederek intihar etti.

Tekirdağ'da aile katliamı! Akrabaları ulaşamayınca dehşet ortaya çıktı - 1. Resim

Şenol Şirin'in Tekirdağ Emniyeti'nde memur olarak görev yaptığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da aile katliamı! Akrabaları ulaşamayınca dehşet ortaya çıktı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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