Tekirdağ'da baba oğlunu tüfekle vurarak öldürdü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 23:34 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 23:39
Tekirdağ Hayrabolu'da baba oğlunu silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan babanın adli işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir kişi, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Hayrabolu'nun Kahya Mahallesi'nde meydana geldi. Baba M.D., evinin bahçesinde oğluyla tartıştıktan sonra silahla ateş ederek oğlunu vurdu.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı oğul Memduh D., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Memduh D. hayatını kaybetti.
GÖZALTINA ALINDI
Baba M.D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı