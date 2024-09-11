Tekirdağ'da bebeğe şiddet skandalında yeni gelişme! 2 çocuk da tutuklandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:23
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin şiddete maruz kaldığı skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anneden sonra 2 komşu çocuğu da tutuklandı.
Türkiye, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşurken Tekirdağ'da da skandal bir olay yaşanmıştı. Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada; gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 kişi adliyeye gönderildi.
ANNE DE CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ
Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dün gece adliyeye sevk edilen anne B.Y. de tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı