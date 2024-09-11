Tekirdağ'da bebeğe şiddet skandalında yeni gelişme! 2 çocuk da tutuklandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:23

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin şiddete maruz kaldığı skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anneden sonra 2 komşu çocuğu da tutuklandı.

Türkiye, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşurken Tekirdağ'da da skandal bir olay yaşanmıştı. Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada; gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 kişi adliyeye gönderildi. ANNE DE CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dün gece adliyeye sevk edilen anne B.Y. de tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. İlgili Haberler Kızını korumak için kafasına güvenlik kamerası taktı! Pakistanlı babadan akılalmaz önlem Bursa'da kan donduran görüntü! Cadde ortasında defalarca kendini bıçakladı