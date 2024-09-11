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Tekirdağ'da bebeğe şiddet skandalında yeni gelişme! 2 çocuk da tutuklandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Eylül 2024 13:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:23
Tekirdağ&#039;da bebeğe şiddet skandalında yeni gelişme! 2 çocuk da tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin şiddete maruz kaldığı skandal olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anneden sonra 2 komşu çocuğu da tutuklandı.

Türkiye, Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı konuşurken Tekirdağ'da da skandal bir olay yaşanmıştı. Malkara ilçesinde 2 yaşındaki bir bebeğin darp edilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada; gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 kişi adliyeye gönderildi.

ANNE DE CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Dün gece adliyeye sevk edilen anne B.Y. de tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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