Tekirdağ'da büyük uyuşturucu operasyonu! 65 torbacı yakalandı

Bakan Yerlikaya, “NARKOKAPAN-TEKİRDAĞ” operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya, Tekirdağ il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 torbacının yakalandığını, bunlardan 35'inin tutuklandığını, 30'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

"TEKİRDAĞ’IN BİR KEZ DAHA RÖNTGENİNİ ÇEKTİK"

Yerlikaya, "Bu 3 ay boyunca, adeta TEKİRDAĞ’ın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik." ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE POLİ VE JANDARMA GÖREV ALDI

Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil;

13 Jandarma Motorlu Asayiş Timi,

7 Komando Timi,

2 Özel Eğitimli Narkotik Köpeği,

320 Jandarma personelinin katılımıyla Süleymanpaşa, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Hayrabolu ve Malkara’da operasyonlar gerçekleştirildi.