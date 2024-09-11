Tekirdağ'da darp edilen 2 yaşındaki bebek yoğun bakımda: Anne tutuklandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Darp edildiği iddia edilen 2 yaşındaki bir bebek beyin kanaması geçirdi. Olayda gözaltına alınan anne tutuklandı.
Türkiye Narin Güran cinayetine ağlarken dehşet verici olay da Tekirdağ'da yaşandı. 2 yaşındaki S.Y., dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.
Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
BEBEK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.
Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 zanlı adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden emniyete götürüldü.