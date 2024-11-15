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Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Kasım 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:20
Tekirdağ&#039;da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki Yağmur E. ile Kübra Rabia Y. tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Evdeki dehşet, komşunun yedek anahtar ile kızları kontrol etmek için eve girmesiyle ortaya çıktı.  

Tekirdağ​'ın Marmaraereğlisi​ ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Yağmur E., işe gitmeyince arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kat komşularına haber verdi. 

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

BİRİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komşu, ailenin verdiği yeden anahtar ile girdiğinde korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Yağmur E. ve Kübra Rabia Y. kanlar içinde yerde yatıyordu. Acil olarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. 

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu - 2. Resim

Yağmur E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kübra Rabia Y. ise ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat Kübra Rabia Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu - 3. Resim

Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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