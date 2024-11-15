Tekirdağ'da dehşete düşüren olay: İki çocuk evde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Kasım 2024 17:11 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 17:20

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşlarındaki Yağmur E. ile Kübra Rabia Y. tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Evdeki dehşet, komşunun yedek anahtar ile kızları kontrol etmek için eve girmesiyle ortaya çıktı.

Tekirdağ​'ın Marmaraereğlisi​ ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Yağmur E., işe gitmeyince arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kat komşularına haber verdi. BİRİ OLAY YERİNDE BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Komşu, ailenin verdiği yeden anahtar ile girdiğinde korkunç manzarayla karşı karşıya kaldı. Yağmur E. ve Kübra Rabia Y. kanlar içinde yerde yatıyordu. Acil olarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yağmur E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kübra Rabia Y. ise ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fakat Kübra Rabia Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İlgili Haberler Böyle canilik görülmedi! 2 yaşındaki bebeğine tiner içirerek öldürdü Katilin ifadesi şoke etti! Gürültü yaptığı için 10 yaşındaki çocuğu öldürdü