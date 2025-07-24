Tekirdağ'da denizde bir kişi ölü bulundu

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesine bağlı Topağaç Mahallesi mevkiinde bir olay meydana geldi. Denizde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar sevk edildi.

KURBAĞA ADAMLAR TARAFINDAN ÇIKARILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, denizdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kurbağa adamlar tarafından denizden çıkarılan cansız beden, deniz botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Olay yeri incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin 62 yaşındaki N.Y. olduğu belirlendi. Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.