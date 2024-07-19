Tekirdağ'da domuz faciası! Eczacı Begüm'ün ölümü kahretti

19 Temmuz 2024 07:30 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 08:14

Meteoroloji'den 19 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul için yüksek nem, 8 il için sarı kod uyarısı!

Meteoroloji'den 19 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul için yüksek nem, 8 il için sarı kod uyarısı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde acı bir olay meydana geldi.

Çorlu istikametine seyreden İbrahim Dikmen’in kullandığı otomobil, yola fırlayan domuza çarptı. Taklalar atan otomobil tarlaya savruldu.

29 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü İbrahim Dikmen’in eşi Nazmiye Dikmen ve kızı Begüm Dikmen yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 29 yaşındaki eczacı Begüm Dikmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"3-5 SANİYE DAHA GEÇ GELSE BELKİ DE BU KAZA OLMAYACAKTI"

Kazayla ilgili konuşan sürücü İbrahim Dikmen, "Tatilden dönmüştük. Yolun ortasında bir şeye çarptık ama o an fark edemedik. Meğerse domuza çarpmışız ama nerden çıktığını göremedik. Domuz 3-5 saniye daha geç gelse belki de bu kaza olmayacaktı" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.