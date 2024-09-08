Tekirdağ’da düğün savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!

08 Eylül 2024 18:49 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 18:50

Tekirdağ’da bir düğünde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Silahlı şişeli taşlı kavgada 13 kişi yaralandı! O anlar kamerada

Ortalık bir anda savaş alanına döndü: Silahlı şişeli taşlı kavgada 13 kişi yaralandı! O anlar kamerada

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Kurtdere Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. (58) ile E.A. (32) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR GÖZALTI!

Kavgada A.D., E.A. ile B.D. (53) ruhsatsız tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, E.A. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.