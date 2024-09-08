Tekirdağ’da düğün savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 18:49 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 18:50
Tekirdağ’da bir düğünde silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, Kurtdere Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. (58) ile E.A. (32) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
BİR GÖZALTI!
Kavgada A.D., E.A. ile B.D. (53) ruhsatsız tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, E.A. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Böyle şeylerin olmasında hiç fayda yok ya insanlar birbirini neden böyle kırar ne oldu da böyle bir kavga çıktı aklım almıyor