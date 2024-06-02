Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:08
Atlantic Flight Academy (AFA) isimli uçuş okuluna ait eğitim uçağı saat 11.00 civarı Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan sonra motor arızası iddiasıyla bir tarlaya acil iniş yaptı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası yaptığı gerekçesiyle iniş yaptı. Uçak Yağcı Mahallesi'ndeki bir ayçiçeği tarlasına mecburi iniş yaptı.
PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Acil iniş sırasında herhangi bir kaza kırım meydana gelmezken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir duruma karşı uçağın mecburi iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.
Yaşanan arıza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı