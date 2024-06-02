Tekirdağ'da eğitim uçağı acil iniş yaptı

02 Haziran 2024 15:07 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 15:08

Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

Bangladeş'te eğitim uçağı düştü: Ölü ve yaralı var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Atatürk Havalimanı'ndan havalanan eğitim uçağı, Süleymanpaşa ilçesi semalarında motor arızası yaptığı gerekçesiyle iniş yaptı. Uçak Yağcı Mahallesi'ndeki bir ayçiçeği tarlasına mecburi iniş yaptı.

PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Acil iniş sırasında herhangi bir kaza kırım meydana gelmezken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olumsuz herhangi bir duruma karşı uçağın mecburi iniş yaptığı alana şerit çekerek tedbir aldı.

Yaşanan arıza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.