Tekirdağ'da feci kaza: 2 doktor hayatını kaybetti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

12 Ekim 2024 02:48 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 02:52

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, doktorların içerisinde bulunduğu elektrikli cip bir duvara çarptı. Kazada, biri profesör olmak üzere 2 doktor hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ​'ın Süleymanpaşa​ ilçesi Kumbağ kavşağında feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K. yönetimindeki elektrikli cip, Kumbağ Mahallesi'nden Malkara yoluna çıktığı sırada istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Namık Kemal Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Nilda Turgut ve Uzm. Dr. Emel Ersöz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü L.K. ve araçta yolcu olarak bulunan A.A.G. ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede iki doktorun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan sürücü L.K. ve yaralı yolcu A.A.G., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden doktorların cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. KONGREDEN DÖNÜYORLARDI! Doktorların kongreden döndüğü sırada kazanın meydana geldiği iddia ediliyor. Jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. İlgili Haberler Ordu'da yaya geçidindeki kaza anbean kamerada! Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın hayatını kaybetti Konya’da traktör ve otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralı var!