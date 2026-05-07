Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Tekirdağ'da hileli gıda operasyonu! 1,5 ton iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine denetlenen araçta ele geçirilen 1,5 ton iç yağ ile 140 adet kokoreç, güvenilir olmayan gıda kapsamında değerlendirilerek imha edildi.

Tekirdağ'da hileli gıda operasyonu! 1,5 ton iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 13:38
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 13:38

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerine karşı ekipler alarmda. Tekirdağ Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ihbarı üzerine Ergene ilçesinde bulunan Yediemin Otoparkı'na Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Bir araçta 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollerde 1 ton 500 kilogram iç yağ ile 140 adet tespit edildi.

Tekirdağ'da hileli gıda operasyonu! 1,5 ton iç yağ ve 140 kokoreç imha edildi

Tekirdağ'da denetimlerde sağlıksız olduğu düşünülen toplam 1 ton 500 kilogram iç yağ ve 140 adet kokoreç ele geçirilerek imha edildi.
Ergene ilçesindeki bir yediemin otoparkında yapılan denetimde araçta 1 ton 500 kilogram iç yağ ve 140 adet kokoreç tespit edildi.
Ürünlerin üzerinde etiket bulunmadığı, faturalarının ibraz edilmediği ve izlenebilirliğinin sağlanamadığı belirlendi.
Ürünlerin hastalıklı hayvanlardan elde edilip edilmediği konusunda tereddüt oluştuğu ifade edildi.
Güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilen ürünler muhafaza altına alınarak imha edildi.
ÜRÜNLERE AİT FATURA İBRAZ EDİLMEDİ

Denetimlerde araçta bulunan ürünlerin üzerinde herhangi bir etiket bulunmadığı, ürünlere ait fatura ibraz edilmediği ve ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanamadığı belirlendi. Ayrıca ürünlerin hastalıklı hayvanlardan elde edilip edilmediği konusunda tereddüt oluştuğu ifade edildi.

Güvenilir olmayan gıda olarak değerlendirilen ürünler muhafaza altına alınarak Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Panap Entegre Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Ele geçirilen ürünler burada edildi.

