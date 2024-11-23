Tekirdağ’da kahvehanede silahlı dehşet: O anlar kamerada!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Kasım 2024 18:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 18:27

Tekirdağ’da bir kahvehanede silahlı dehşet yaşandı. Bir kişi oğlunu dövdüğü iddiasıyla yakaladığı kişiyi bacağından vurdu. O anlar kameraya yansıdı…

Tekirdağ​'da kahvehaneye gelen bir kişi, oğlunu dövdüğü iddiasıyla yakaladığı kişiyi silahla vurdu. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. TEDAVİ ALTINA ALINDI İddiaya göre, kahvehaneye gelen O.Ç., oğlunun darp edilmesinden sorumlu tuttuğu E.S.'yi yakasından tutarak savurmaya çalıştı. Art arda tetiğe basan O.Ç., E.S.'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Yaralanan E.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlgili Haberler Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka'nın öldürülmesine ilişkin 13 kişi gözaltına alındı! Korkunç saldırı kamerada Fenomenlerin yasa dışı bahis kazancı ortaya çıktı! Paylaşım başına aldıkları rakam dudak uçuklattı