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Tekirdağ'da katliam gibi kaza! İş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ekim 2024 03:26 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 03:27

Son dakika haberine göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Demir yığınına dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ​'da saat 00.30 sıralarında Ergene​ ilçesinin Ulaş Mahallesi’nde D-100 karayolu​ üzerinde katliam gibi kaza​ meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.’nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı.

ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.’yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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