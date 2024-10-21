Tekirdağ'da katliam gibi kaza! İş makinesine çarpan otomobil alev aldı: 5 ölü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Ekim 2024 03:26 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 03:27

Son dakika haberine göre, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde otomobilin iş makinesine arkadan çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Demir yığınına dönen otomobil bir anda yanmaya başladı. Otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.