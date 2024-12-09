Tekirdağ’da kıskançlık cinayeti! Eşini börekçide başkasıyla gördü, krize girdi

09 Aralık 2024 13:51 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 14:02

Tekirdağ'da bir kişi eşini börekçi dükkanında başkasıyla görünce kıskançlık krizine girdi. Çılgına dönen adam eşiyle görüşen adamı olay yerinde öldürdü. Eşini de ağır yaralayan 33 yaşındaki kişi yakalandı.

Türkiye’de kadın cinayetleri ve kıskançlık​ sonucu cinayet sayısında artış yaşanırken bir ilimizden daha üzücü haber geldi. Tekirdağ’da bir kişi eşini başka biriyle börekçi dükkanında görünce çılgına döndü. Olay, Reşadiye​ Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, A.E. (33), bir börekçi dükkanında eşi M.A.'yı (29) ile birlikte olduğu H.K.'i (35) görünce kıskançlık krizi geçirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çılgına dönen adam önce H.K'yi, sonra da eşini bıçakladı. H.K. olay yerinde hayatını kaybederken, eşi M.E. ise ağır yaralandı.

YARALI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan AE., ise bindiği bir otomobilde Devriye ekiplerin kovalamaca sonrası Çorlu Devlet Hastanesi mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan evli çiftin ve H.K.'nin işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenildi.