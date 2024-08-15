Tekirdağ'da korkunç kaza! 15 yaşındaki çocuğun ayağı koptu
Tekirdağ'da meydana gelen feci kazada belediye aracı altında ezilen 15 yaşındaki çocuğun ayağı koptu.
Yürekleri burkan olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı.
'Kuka' olarak adlandırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait (TESKİ) kanal açma aracı Atatürk Bulvarı'ndan Usta Sokağa geçiş yaptığı sırada kaldırımdaki bisikletli çocuğu fark etmedi.
15 yaşındaki bisikletli çocuk feci şekilde aracın altında kaldı.
AYAĞI KOPTU
Kaza sonrası ayağı tekerleğin altında kalan çocuğun ayağı koptu. 15 yaşındaki çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞOFÖRÜN İLK SÖZLERİ 'FARK ETMEDİM' OLDU
Kazaya ilgili bilgi veren araç sürücüsü U.A., aracın kör noktasına gelen bisikleti fark etmediğini söyledi. Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.