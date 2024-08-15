Tekirdağ'da korkunç kaza! 15 yaşındaki çocuğun ayağı koptu

15 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:14

Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü 100 metrelik uçurumdan düştü! Çok sayıda yaralı var

Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü 100 metrelik uçurumdan düştü! Çok sayıda yaralı var

Yürekleri burkan olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı.

'Kuka' olarak adlandırılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait (TESKİ) kanal açma aracı Atatürk Bulvarı'ndan Usta Sokağa geçiş yaptığı sırada kaldırımdaki bisikletli çocuğu fark etmedi.

15 yaşındaki bisikletli çocuk feci şekilde aracın altında kaldı.

AYAĞI KOPTU

Kaza sonrası ayağı tekerleğin altında kalan çocuğun ayağı koptu. 15 yaşındaki çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞOFÖRÜN İLK SÖZLERİ 'FARK ETMEDİM' OLDU

Kazaya ilgili bilgi veren araç sürücüsü U.A., aracın kör noktasına gelen bisikleti fark etmediğini söyledi. Gözaltına alınan araç sürücüsü U.A. ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.