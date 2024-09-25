Tekirdağ'da korkutan yangın: Kimyasal madde deposu alev alev yandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

25 Eylül 2024 05:35 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 05:59

Son dakika haberine göre, Tekirdağ Çorlu'da içerisinde kimyasal maddeler bulunan sanayi dükkanındaki bir kargo deposunda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale etti.

Tekirdağ​ Çorlu’da içinde kimyasal maddeler bulunan sanayi​ dükkanındaki bir kargo deposunda yangın​ çıktı. Yangın kısa sürede yayıldı, dumanları gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR Kısa sürede tüm depoyu saran ve henüz nedeni belirlenemeyen yangın birçok ilçeden gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Son dakika haberinin ayrıntıları hazırlanıyor...