Tekirdağ'da PKK operasyonu: 4 şahıs gözaltında
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ağustos 2024 16:35 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:36
Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. PKK propagandası yapan 4 şahıs yakalandı. Şahısların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Türk güvenlik güçleri terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor. Mehmetçik terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon yaptı.
PKK PROPAGANDASI YAPANLAR GÖZALTINA ALINDI
Tekirdağ'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 4 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.,
Kaynak: İhlas Haber Ajansı