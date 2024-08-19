Tekirdağ'da plastik fabrikası yangını gökyüzünü kapkara yaptı
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ağustos 2024 20:47 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 20:50
Çerkezköy'deki fabrikada plastik malzemelerin yanmasıyla başlayan yangında ürküten görüntüler oluşturdu. Akan plastik malzemeler ekiplerin işini zorlaştırdı.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde Star Hidropar Ekinplas adlı fabrikadaki yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Yangının tekrar alevlenme riskine karşı fabrikada soğutma çalışmalarına başladı. Soğutma işleminin ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme yapılacağı bildirildi. Fabrikada akan plastik maddelerin kıvılcım oluşturmasının ise yangının tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük hasar meydana gelirken, olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı