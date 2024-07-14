Tekirdağ’da su bidonu hırsızı pes etti: Böyle geri verdi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 23:48 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 23:49
Tekirdağ'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Muratlı ilçesinde güpegündüz yaşanan hırsızlık vakası pes dedirtti. Bir evin balkonunun altındaki paslanmaz su bidonunu çalmaya kalkan hırsız hayatının şokunu yaşadı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, tam da öğle vakti oldukça ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hırsız bir evin balkonunun altındaki paslanmaz su bidonunu çalmaya kalktı.
İADE ETTİ!
Güvenlik kameralarına da yansıyan bu ilginç olayda, hırsızın önce evin etrafında keşif yaptığı, ardından da cesaretini toplayıp bidonu alarak kaçmaya çalıştığı görülüyor. Evin sahibi tarafından fark edilen hırsız, çaldığı bidonu geri vermek zorunda kaldı.
HIZLA KAÇTI
Yakalanınca bir süre söylenen pişkin hırsız, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Herhangi bir zararı olmayan ev sahibi ise hırsızdan şikayetçi olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı