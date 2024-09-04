Tekirdağ'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı

04 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:58

Deprem uzmanların işaret ettiği Bingöl'de korkutan hazırlık! Muhtemel deprem için hastane kuruldu

Deprem uzmanların işaret ettiği Bingöl'de korkutan hazırlık! Muhtemel deprem için hastane kuruldu

Türkiye'de artçı sarsıntılar ve depremler sürüyor. Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 3.0 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 10.0 km derinliğinde meydana geldi.

SON DEPREMLERİN VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Deprem yerin 12.22 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ta ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.