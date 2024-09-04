Tekirdağ'da ürküten deprem! Kandilli Rasathanesi verileri açıkladı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
04 Eylül 2024 11:53 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:58
Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin verileri sosyal medya hesabından yayınladı.
Türkiye'de artçı sarsıntılar ve depremler sürüyor. Tekirdağ'ın Güzelköy açıklarında 3.0 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem yerin 10.0 km derinliğinde meydana geldi.
SON DEPREMLERİN VERİLERİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Deprem yerin 12.22 kilometre altında gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.
Kahramanmaraş'ta ise 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
Kaynak: tgrthaber.com