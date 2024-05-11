Tekirdağ'da uyarı sonrası başladı: Caminin kurşunları uçtu

11 May 2024 01:37 - Güncelleme : 11 May 2024 01:38

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar etkisiyle caminin kurşunları yola savruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Osmanlı Cami'sinin kurşunlarını uçurdu. İhbar üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla emniyet ekipleri kurşunların uçtuğu alana bariyer çekerek, yolu trafiğe kapattı.

Caminin kurşunlarında hasar oluşurken şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.