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Tekirdağ'da uyarı sonrası başladı: Caminin kurşunları uçtu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 01:37 - Güncelleme : 11 May 2024 01:38

Tekirdağ Çerkezköy'de günlerdir yapılan şiddetli rüzgar uyarısı etkili oldu. Osmanlı Camii'nin kurşunları yola uçunca yol trafiğe kapandı.

 Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar etkisiyle caminin kurşunları yola savruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Osmanlı Cami'sinin kurşunlarını uçurdu. İhbar üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla emniyet ekipleri kurşunların uçtuğu alana bariyer çekerek, yolu trafiğe kapattı.

Tekirdağ'da uyarı sonrası başladı: Caminin kurşunları uçtu - 1. ResimCaminin kurşunlarında hasar oluşurken şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Tekirdağ'da uyarı sonrası başladı: Caminin kurşunları uçtu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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