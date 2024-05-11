Tekirdağ'da uyarı sonrası başladı: Caminin kurşunları uçtu
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 01:37 - Güncelleme : 11 May 2024 01:38
Tekirdağ Çerkezköy'de günlerdir yapılan şiddetli rüzgar uyarısı etkili oldu. Osmanlı Camii'nin kurşunları yola uçunca yol trafiğe kapandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şiddetli rüzgar etkisiyle caminin kurşunları yola savruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ'da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Şiddetli fırtına Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Osmanlı Cami'sinin kurşunlarını uçurdu. İhbar üzerine Çerkezköy Kaymakamlığı'nın talimatıyla emniyet ekipleri kurşunların uçtuğu alana bariyer çekerek, yolu trafiğe kapattı.
Caminin kurşunlarında hasar oluşurken şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı