Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Gözaltılar var!

Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Gözaltılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 May 2024 18:34 - Güncelleme : 18 May 2024 18:34
Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Gözaltılar var!

Tekirdağ'da güvenlik güçleri uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda ele geçirilenler tek tek paylaşıldı…

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele son sürat sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyonda bir araç ve bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 poşet halinde 135 gram bonzai maddesi, 108 gram metamfetamin maddesi, 44 fişek halinde 55 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklemede kullanılan makas, toplamda 3 bin 475 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bonzai maddesi üretiminde kullanılan 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Gözaltılar var! - 1. Resim

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda A.K, E.Ö, C.Ç, M.B ve Ö.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...