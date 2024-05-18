Tekirdağ’da uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu: Gözaltılar var!

18 May 2024 18:34 - Güncelleme : 18 May 2024 18:34

Tekirdağ'da polis ekiplerince uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ile mücadele son sürat sürüyor. Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyonda bir araç ve bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 3 poşet halinde 135 gram bonzai maddesi, 108 gram metamfetamin maddesi, 44 fişek halinde 55 gram bonzai maddesi, 1 adet fişeklemede kullanılan makas, toplamda 3 bin 475 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para, bonzai maddesi üretiminde kullanılan 0.5 litre sıvı kimyasal madde ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda A.K, E.Ö, C.Ç, M.B ve Ö.D. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.