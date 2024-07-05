Tekirdağ'daki operasyonda hayrete düşüren olay! Uyuşturucu yetiştirmek için fabrika kurmuş 

05 Temmuz 2024 00:40 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 00:47

Tekirdağ'da uyuşturucu üretim tesisi bulunduğuna dair haber, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirilen maddeler, herkesi şaşkına çevirdi.

Ergene ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde yasadışı ekim ve uyuşturucu madde üretimi yaptığı tespit edilen Ö.G. isimli şahsın işlettiği tekstil atölyesi ve depo olarak kullanılan iş yerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan bin 973 kök skunk ve 16 kilo 380 gram esrar ele geçirildi.

UYUŞTURUCU İÇİN FABRİKA KURMUŞLAR

Ayrıca, şahsın uyuşturucu üretmek amacıyla özel iklimlendirme sistemleri ve düzenekler kurduğu, otomasyon sistemleri ile uyuşturucu bitkilerini yetiştirmek için 12 adet klima, 11 adet fan, 138 adet aydınlatma lambası, 153 adet balast, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, bin 800 metre aydınlatma kablosu, 23 adet hava nemlendirme filtresi, 450 metre havalandırma borusu, bin 350 metre elektrik kablosu, 20 adet çoğaltıcı priz, 78 adet otomat, 40 adet florasan tesisatı ve 4 bin 832 adet plastik saksıdan oluşan bir tesis kurduğu tespit edildi.

TESİSTE YOK YOK!

Ayrıca şahsın uyuşturucu imal etmek için özel iklimlendirme sistemleri ayarladığı, otomasyon sistemleriyle uyuşturucu madde imal edilen bitkileri yetiştirmek için; 12 adet klima, 11 adet fan, 138 adet aydınlatma lambası, 153 adet balast, 2 bin 500 litre bitki besleyici gübre, bin 800 metre aydınlatma kablosu, 23 adet hava nemlendirme filtresi, 450 metre havalandırma borusu, bin 350 metre elektrik kablosu, 20 adet çoğaltıcı priz, 78 adet otomat, 40 adet florasan tesisatı, 4 bin 832 adet plastik saksıdan oluşan bir tesis kurduğu belirlendi.