Tekirdağ'daki Sıla bebeğin istismarı olayında anne olay anını anlattı: Uyanmıyordu, bezinde kan vardı

12 Eylül 2024 19:17 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:24

Tekirdağ'da istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı. İstismar bulgularını saklamaktan tutuklanan annenin ifadesine göre, bebeğinin bir türlü uyanmadığını söyleyerek hastaneye götürdü. Bebeğin genital bölgesinde yapılan muayenesinde morluklar gerçeği ortaya çıkardı. Anne bebeğinin bezinde kan gördüğünü ancak konuyu örtbas ettiğini itiraf etti.

Tekirdağ​'ın Malkara​ ilçesinde, Sıla Y. isimli bebek, gece rahatsızlandığı söylenerek hastaneye kaldırılan Sıla bebeğin annesi olaydaki detayları itiraf etti. Annenin bebeğin bezinde kan görmesine ve cinsel istismarı anlamasına rağmen hastaneye giderek "Bebeğim uyanmıyor" dediği ve istismarı gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Olay tıbbi muayene yapan görevlinin genital morlukları görmesiyle çözüldü.

ANNE CİNSEL İSTİSMARI GİZLEDİ

Annenin darptan sonra baygın haldeki bebeği "uyanamadığı gerekçesiyle hastaneye götürdüğü öğrenildi. Anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü. Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesyle hemen ihbarda bulundu.

Beyin kanamasından da şüphelenilen bebek Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA BEBEĞİN İSTİSMAR EDİLDİĞİ DEHŞET EVİ: BEZİNDE KAN İZİ GÖRDÜ

Tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Komşularına bebeğini bıraktığını ve dönüşte aldığında bezinde kan izlerini gördüğünü ancak konuyu sakladığı detayları "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" şeklinde yer aldı.

Yetkililer bebeğin hastaneye getirildiği 8 Eylül günü başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

MAHALLE MUHTARI KONUŞTU: AİLE BİRAZ PROBLEMLİ

Evin bulunduğu Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, ailenin problemli olduğunu anlattı ve detayları şöyle anlattı:

"Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.

Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."

SILA BEBEK OLAYINDA GELİŞMELER

Anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin kardeşi de devlet korumasına alınmıştı.