Teknedekiler fark etti! Caretta caretta yavrusunun hali yürek parçaladı

07 Ağustos 2024 19:50 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 19:52

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde çuvala dolanan ve su üzerinde kıvranan caretta caretta yavrusu, bir teknedeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇUVALDAN KURTARIP DENİZE BIRAKTILAR

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan su sporları teknesi sahibi Sinan Üzüm, su üzerinde denizdeki çuvala dolanmış caretta caretta cinsi yavru deniz kaplumbağasını fark etti. Tekneye alınan caretta carettayı vatandaşlar çuvaldan kurtararak tekrar denize bıraktı. Caretta caretta, suya girmesiyle birlikte denizin dibine doğru yüzerek gözden kayboldu. Kurtarma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, Üzüm'ün yavruyu sudan çıkardıktan sonra çuvaldan kurtarıp denize bırakması yer alıyor.