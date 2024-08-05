TEKNOFEST 2024’ün yeni yarışmalarından Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması başvuruları devam ediyor

05 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 13:09

Dünyada sadece elektrik üretiminde değil aynı zamanda; tıpta, sanayide, bilimsel araştırmalarda, ulaşımda, su kaynakları ile ilgili çalışmalarda, tarım ve gıda gibi birçok alanda da etkili bir şekilde kullanılan Nükleer enerjinin daha yaygın olarak ve artan oranlarda kullanımının gelecekte kaçınılmaz olması, ülkemizdeki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında nükleer güç santrallerinin kritik bir önem taşıması sebebiyle, bu doğrultuda TEKNOFEST kapsamında “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması” düzenleniyor.



Yarışmanın temel kategorisi, "Modüler Reaktör Kavramsal Tasarımı" üzerine kuruldu. Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve Mikro Modüler Reaktörler (MMR), nükleer enerji üretiminde esneklik, güvenlik ve verimlilik sağlamaları nedeniyle geleceğin enerji teknolojileri arasında önemli bir yer tutuyor. Yarışmanın belirlenen temel kategorisinde, katılımcılardan bu reaktör türlerine yönelik yenilikçi tasarımlar ve çözümler geliştirmeleri bekleniyor.

Ayrıca modüler reaktör sisteminin alt bileşen tasarımına odaklanan alt kategori proje başvuruları da yarışmaya kabul edilecek.

Belirlenen beş farklı alt kategori ise şu şekilde;

• Simülasyon Geliştirme ve Modelleme Çalışmaları

• Reaktör Kalp Tasarımı

• Nükleer Enstrümantasyon ve Kontrol Sistemi Tasarımı

• Nükleer Yakıt ve Atık Yönetimi

• Enerji Çevrimi Tasarımı

Uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim öğrencileri ile mezunlar, akademisyenler ve sektör çalışanlarının takım halinde katılabildikleri yarışmada Temel Kategori (Modüler Reaktör Kavramsal Tasarım) Birincilik ödülü 400 bin TL, ikincilik ödülü 300 bin TL, üçüncülük ödülü ise 200 bin TL. Alt Kategori Ödülleri ise birinci 150 bin TL olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, bu yıl ilk kez sahnedeki yerini alacak olan Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finalleri de TEKNOFEST Adana’da 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.