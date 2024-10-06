TEKNOFEST'te duygulandıran anlar! Görme engelli ikizlerin F-16 hayali gerçek oldu

06 Ekim 2024 11:25 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 11:50

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TENOFEST Adana) duygu dolu anlar yaşandı. Görme engelli ikiz kardeşlerin F16 hayali gerçek oldu.

TEKNOFEST Adana, son kez kapılarını açtı: Yarışmalar ve etkinlikler devam ediyor

TEKNOFEST Adana, son kez kapılarını açtı: Yarışmalar ve etkinlikler devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST’te bugün son gün. Vatandaşlar TEKNOFEST'in son günün de bile büyük bir ilgi gösteriyor.

Mersin’den TEKNOFEST Adana’ya gelen görme engelli ikiz kardeşlerin hayali bu festivalde gerçek oldu. 14 yaşındaki Çetin ve Demir Akoğlu kardeşlerin en büyük arzusu, anne ve babalarından duydukları uçaklara yakından dokunabilmekti. Bu zamana kadar sadece seslerini duydukları jetleri Adana’da dokunarak hissetmenin mutluluğunu yaşadılar.

Festival alanında en çok ilgi gören bölümlerden biri olan uçakların yanına gelen kardeşlerle, 113. Ceylan Filo Ekipleri özel olarak ilgilendi.

"BİR ÇOCUK GELSİN, BİR UÇAĞA DOKUNSUN"

“Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun” sloganıyla hareket eden ekip, F16 uçağını dokunarak tanıtan ve kokpitine bindiren görevliler, Çetin ve Demir’e unutulmaz anlar yaşattı. Kardeşlerin mutluluğu ve heyecanı gözlerden kaçmadı; ikizler, uçak ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.