Teknofest'te güldüren anlar! Herkes onunla fotoğraf çekilmek için sıraya girdi, nedeni sosyal medyada gündem oldu

06 Ekim 2024 17:04 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:16

Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürdü. Motosiklet ekipmanlarıyla festival alanına gelen genç herkes onunla fotoğraf çektirmek isteyince şaşkına döndü. Herkesin pilot sandığı genç o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

TEKNOFEST Adana, son kez kapılarını açtı: Yarışmalar ve etkinlikler devam ediyor

TEKNOFEST Adana, son kez kapılarını açtı: Yarışmalar ve etkinlikler devam ediyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda sürüyor.Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar birçok programın yer aldığı festival alanına vatandaşlar adeta akın etti.

HERKES ONU PİLOT SANDI

Festivalin son gününde de yoğunluğun bir an olsun eksilmediği alanda kaydedilen görüntüler ise izleyenleri güldürdü. Festival alanına motosiklet ekipmanlarıyla katılan genç alana girdiği an bütün dikkatleri üzerine çekti. Koruyucu montu ile birçok vatandaş tarafından pilot sanılan genç ile fotoğraf çekilmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Güldüren anları saniye saniye kaydeden genç, "Motosiklet ekipmanlarıyla gittiğim Teknofest'te beni pilot sanacaklarını bilmiyordum" notuyla paylaştı.