Teksas değil Esenyurt! İki grup arasında silahlı kavga: Çok sayıda ekip sevk edildi

08 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:45

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

Tarla sulama kavgası katliama dönüştü! Bir aile yok oldu

İstanbul Esenyurt'tan yine bir silahlı kavga haberi geldi. İlçenin Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Kurşunların havada uçuştuğu kavgada yaralıların olduğu öğrenildi. Silah seslerinin duyulması üzerine durum hemen ekiplere bildirildi.

KURŞUNLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan yaşanan silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.