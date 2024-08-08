Teksas değil Esenyurt! İki grup arasında silahlı kavga: Çok sayıda ekip sevk edildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 13:26 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:45
İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'tan yine bir silahlı kavga haberi geldi. İlçenin Balıkyolu Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.
Kurşunların havada uçuştuğu kavgada yaralıların olduğu öğrenildi. Silah seslerinin duyulması üzerine durum hemen ekiplere bildirildi.
KURŞUNLARIN HAVADA UÇUŞTUĞU ANLAR KAMERADA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öte yandan yaşanan silahlı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı