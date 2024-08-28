Tekvando Şampiyonası'nda skandal! Antrenör, 13 yaşındaki sporcuyu tokatlayıp hakaretler yağdırdı: Gerekçesi şoke etti
İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kaydedilen görüntüler büyük tepki topladı. Antrenörün 13 yaşındaki sporcuyu tokatlayıp hakaretler yağdırdığı anlar kameraya yansıdı. Olaydan sonra hakem, yaşananlara sessiz kalmadı.
İzmir'de düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Müsabakaya çıkan 13 yaşındaki çocuk, antrenörün şoke eden tepkisiyle karşılaştı.
PEŞ PEŞE TOKAT ATTI
Ordu ili adına yarışan 13 yaşındaki kız sporcu, maçı kazanınca heyecanla hocasının yanına gitti. Küçük sporcu tebrik beklerken antrenörün şiddetiyle neye uğradığını şaşırdı.
Tekniğini beğenmediği sporcuya sağlı sollu tokatlar atan sözde hoca, kuşağını çözerken de hakaretler yağdırdı.
HAKEMDEN CİMER HAMLESİ
Yaşananların görüntüsünü diğer çocuklardan isteyen bir hakem ise yaşananlara sessiz kalamadı. Hakem, "Bu antrenörle çalışan çocukların sağlığından endişe ediyorum" diyerek CİMER'e şikayette bulundu ve görüntülerin Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan alınarak incelenmesini istedi.