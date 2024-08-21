Telefon kiralama devri başladı! iPhone aylık kiralama ücreti gündem oldu
Dünyaca ünlü elektronik perakendecisi, yeni bir hizmeti vatandaşlar sunduğunu duyurdu. Artık teknoloji mağazası, telefon kiralamaya başladı. iPhone 14 Pro Max 128 GB telefonun kiralama ücreti 2.642 TL olarak belirlendi. İşte mağazadan telefon kiralamak isteyenleri için belirlenen fiyat ve modeller...
Dünyaca ünlü elektronik perakendecisi, akıllı telefon kiralama hizmetine başladı. Sıfır ve garantili ürünlerin kiralandığı uygulama birçok vatandaşın ilgi gösterdi.
Şimdiye kadar yaklaşık bin kişinin yaralandığı uygulamaya en çok talep Kayseri'den oldu. Çoğunlukla iPhone marka telefonların tercih edildiği öğrenilirken, ödemede de büyük kolaylıklar sunuluyor. 6 ila 12 aya kadar taksitlendirme yapılan telefonları daha sonra almak isteyen vatandaşlara indirim de yapılıyor.
BAKIM VE KONTROLE TABİ TUTULUYOR
Kiralanan telefonlar, kullanım süresinin sonunda geri alınarak, detaylı bir kontrol ve bakım sürecine tabi tutuluyor. Bu süreçte, cihazların performansı ve güvenliği yeniden test ediliyor, böylece bir sonraki kiralamada kullanıcıya sorunsuz bir deneyim sunuluyor.
Akıllı telefon kiralamada en dikkat çeken model ve fiyatları ise şu şekilde:
iPhone 14 Pro Max 128 GB Gold: 3.310 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB Purple: 2.642 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB: 4.045 TL