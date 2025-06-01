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 | Murat Makas

Telefon ve maillerinize gelen bu mesajlara kanmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

Mail ve telefonlara gelen çeşitli mesajlar dolandırıcıların yeni yöntemleri arasına giriyor. Uzman isimler özellikle ürün ve kargo mesajlarına dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor. Dolandırıcıların da her geçen gün teknolojiye ayak uydurması mail kullanımı konusunda vatandaşları tedirgin ediyor.

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Telefon ve maillerinize gelen bu mesajlara kanmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 09:49

Uzmanlar her gün mail ve telefona gelen mesajlar konusunda vatandaşları uyarıyor. Artık dolandırıcılar teknoloji sayesinde yeni yöntemlere başvuruyor. Gün içerisinde, iş veya reklam mesajlarının arasında gelen 'paketiniz teslimata hazır', 'Sepetinizdeki ürün tükeniyor', 'Tebrikler hediye kazandınız' ve benzeri başlıklarla kurumsal firmalardanmış gibi gelen mailler insanları kandırıyor.

Telefon ve maillerinize gelen bu mesajlara kanmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

MAİLE DİKKAT!

Genellikle istenmeyen e-posta (spam) klasörüne düşen bu mesajlar ilgi çekse de sonucu kötü bitiyor. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, "Bunun gibi bir çok mağdur bulunmaktadır. Bir kez daha buradan gereken uyarıyı yapmalıyız. Teknolojinin gelişmesinin sağladığı faydalarının yanı sıra, de işin karanlık olan dezavantajları da var. Özellikle son yıllarda teknoloji kullanılarak atılan mailler gelmektedir. Binlerce kişiye ulaşan bu mesajlara insanların kanmaması gerekiyor. Hiç bir resmi kurum veya banka sms veya maille kimseden banka şifresini veya hassas kimlik bilgilerinizi istemez. herkesin buna çok dikkat etmesini istiyorum. Gönderilen maillerin başlığı büyük kurumsal veya resmi firmalardan gelmiş sanabilirsiniz. Ancak mail adresine baktığınızda aslında o kurumdan gelmediği anlaşılacaktır" dedi.


Ticaret Bakanlığı da sık sık yaptığı paylaşımlarla, hızlı kargo ya da posta yoluyla Türkiye'ye gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit ettiğini duyurdu.

Telefon ve maillerinize gelen bu mesajlara kanmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

SAHTE KARGO MESAJLARI

Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak "Gümrükte gönderiniz var.", " Gönderiniz gümrükte takıldı.", "Gönderinizin içeriğinde yasadışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır.", ‘'Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir.'' gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir. Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Ticaret Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır.

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