Telefona dalınca kendini çukurda buldu! Korku dolu anlar kamerada

16 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:24

Site önünde cep telefonuna dalan genç, kapağı açık mazgalı fark etmeyince olanlar oldu. Telefonuna bakarak yürümeye başlayan adam bir anda çukura düştü. Büyük şok yaşayan gencin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Kuyumcuya çalışanından büyük darbe! Tam 20 milyon TL! Büyük vurgun için 16 yıl bekledi

Kuyumcuya çalışanından büyük darbe! Tam 20 milyon TL! Büyük vurgun için 16 yıl bekledi

Cep telefonuna bakarak yürüyünce çukura düştü. Bursa​'da bir sitenin önünde cep telefonuyla oynayan genç kapağı açık bırakılan mazgalın kurbanı oldu. Açık mazgalı fark etmeyen adam cep telefonuna bakarak yürümeye başlayınca bir anda kendini çukurda buldu.

ŞANS ESERİ SIYRIKLARLA ATLATTI

Gencin şans eseri ufak sıyrıklarla atlattığı görünmez kaza​, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Neye uğradığını şaşıran genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Yürekleri ağza getiren olay sonrası gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.