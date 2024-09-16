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Telefona dalınca kendini çukurda buldu! Korku dolu anlar kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 11:37 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:24

Site önünde cep telefonuna dalan genç, kapağı açık mazgalı fark etmeyince olanlar oldu. Telefonuna bakarak yürümeye başlayan adam bir anda çukura düştü. Büyük şok yaşayan gencin o anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Cep telefonuna bakarak yürüyünce çukura düştü. Bursa​'da bir sitenin önünde cep telefonuyla oynayan genç kapağı açık bırakılan mazgalın kurbanı oldu. Açık mazgalı fark etmeyen adam cep telefonuna bakarak yürümeye başlayınca bir anda kendini çukurda buldu. 

Telefona dalınca kendini çukurda buldu! Korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

ŞANS ESERİ SIYRIKLARLA ATLATTI

Gencin şans eseri ufak sıyrıklarla atlattığı görünmez kaza​, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Neye uğradığını şaşıran genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Yürekleri ağza getiren olay sonrası gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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